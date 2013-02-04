Профсоюзы угрожают вывести людей на улицы, если об их зарплатах не «вспомнят»

Председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук прогнозирует весной масштабные акции протеста, если власть не пересмотрит государственный бюджет на текущий год, в котором не предусмотрены средства на зарплату медиков и педагогов на IV квартал 2013 года.

Как сообщили УНИАН в НФПУ, по его словам, социальные показатели бюджета-2013 с учетом анализа социологических исследований общественных настроений дают все основания считать, что Украина находится на грани волны протестов. При этом М.Якибчук не исключает, что акции гражданского неповиновения могут быть «подогреты» и политической составляющей.

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«Сегодня уже почти половина населения считает, что защита своих прав и интересов путем акций протеста будет наиболее правильным и действенным механизмом, а более трети готовы принимать непосредственное участие в уличных митингах и пикетах, если условия жизни и в дальнейшем будут ухудшаться. То, как предлагает в этом году украинцам жить власть, дает все основания считать, что народ не выдержит таких циничных издевательств», - отмечает М.Якибчук.

Оценивая общие общественные настроения, он считает, что масштабные акции протеста можно ожидать в середине апреля. «Все же есть вероятность того, что после завершения первого квартала парламент пересмотрит бюджет и внесет в него изменения. К тому же, именно эти изменения многими расцениваются как индикатор принципиальности оппозиции. Поэтому, думаю, народ еще подождет до весны. Но, если ситуация будет оставаться такая же неутешительная, то с середины апреля начнется активная подготовка к масштабным протестам», - сказал М.Якибчук.

Вместе с тем, профсоюзный лидер призывает педагогов и медиков уже сейчас активно выступить в защиту своих трудовых прав. «Представителям коллективов медицинской и просветительской сферы не следует медлить, а нужно как можно скорее заявить о своей решительной готовности к защите своих трудовых прав, иначе власть и в дальнейшем будет удовлетворять свои потребности за их счет. В то время, как на октябрь-декабрь правительство вместе с парламентом решили вообще оставить медиков и учителей без зарплат, возвращаются VIP-льготы для народных депутатов, выделяется 108 млн. грн на ту же «Феофанию» - на это нужно активно реагировать», - считает М.Якибчук.

Он напоминает, что в марте 2011 года педагоги забастовкой добились возобновления 20% надбавок к зарплатам, и эти же надбавки им предусмотрели на весь год в госбюджете-2012.

«В то же время для медиков бюджет в прошлом году гарантировал лишь выплаты на оздоровление, а в реальности они еще несколько раз почувствовали задержку с выплатой зарплат. Как видим – в этом году ситуация еще хуже. Поэтому действовать нужно активно и быстро», - подчеркивает председатель НФПУ.