Директора школы, подозреваемого в педофилии, отпустили под залог

В Житомирской области суд отпустил под залог директора школы, ранее задержанного по подозрению в педофилии, сообщила УНИАН руководитель Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, Королевский районный суд Житомира отпустил директора школы под залог 1 февраля.

В то же время она заметила, что милиция и прокуратура хотели отправить подозреваемого за решетку.

«Ввиду наличия рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемый может препятствовать уголовному производству, и учитывая нездоровую тягу задержанного к несовершеннолетним мальчикам, чтобы предупредить совершение других уголовных преступлений, правоохранительными органами было инициировано ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей», - сказала А. Ващенко.

"Следственным управлением УМВД Украины в Житомирской области по согласованию с областной прокуратурой 1 февраля 2013 было внесено ходатайство об избрании меры пресечения задержанному 58-летнему жителю Бердичева - содержание под стражей. Королевский районный суд Житомира 1 февраля 2013 отклонил ходатайство и вынес решение о мере пресечения - залоге, размер которого составил около 46 тысяч гривень", - уточнила она.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, 31 января работники милиции и прокуратуры задержали 58-летнего жителя Бердичева, директора одной из общеобразовательных школ, во время очередной попытки вынудить несовершеннолетнего вступить в половой контакт. Тогда же против злоумышленника было открыто уголовное производство.