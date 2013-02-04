Арбузов: сбережения лучше всего делать в национальной валюте

«Однозначно, хранить сбережения лучше всего в гривне. Потому что в гривне очень хороший процент на депозитные ставки. Например, если бы человек положил гривну на банковский депозит 7 лет назад под существующие проценты и не снимал, то даже изменения курса не навредили бы капиталу этого человека. К сожалению, постоянные изменения формы хранения дают людям только убытки»,- говорит Сергей Арбузов.

По данным Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц, который Нацбанк рассчитывает в ежедневном режиме, сейчас средняя доходность годовых гривневых депозитов составляет почти 19%. В тоже время, ставка по долларовым вкладам доходит всего до 7,5%, а по депозитам в европейской валюте- до 6,4% годовых. При этом, колебания на валютном рынке сейчас практически прекратились - в прошлом году стоимость доллара выросла в цене всего на 1 копейку. Это удалось благодаря действиям Нацбанка, который в прошлом году предпринял целый ряд мер для поддержания стабильности гривны.

В частности, введение обязательства для экспортеров продавать 50% своей валютной выручки на межбанковском рынке, а также сокращение срок возврата валютной выручки способствовали насыщению рынка иностранной валютой и, соответственно, снижению на нее спроса.