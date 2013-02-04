Спасатели успокаивают: уровень воды в Дунае пока не достиг критического уровня

Уровень воды в устье реки Дунай в районе городка Вилково в Одесской области по состоянию на утро понедельника, 4 февраля, поднялся из-за сильного ветра, однако пока не достиг уровня выхода реки из берегов - до критического уровня осталось 45 см.

Об этом УНИАН сообщила помощник начальника Управления ГСЧС в Одесской области Майя Гринько, опровергнув распространенное 3 февраля сообщение о выходе Дуная из берегов вследствие усиления северо-западного ветра.

Она уточнила, что таковы данные замеров, проведенных в реке Дунай в 8 утра понедельника, напомнив, что критическая отметка в районе Вилково Килийского района составляет 155 см.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 февраля, в пресс-службе Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации сообщили, что из-за сильного северо-восточного ветра уровень воды в Дунае в районе городка Вилково Килийского района поднялся до 165 см над нулевой отметкой.