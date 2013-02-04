Официальный курс валют на 4 февраля
04:00, 04 февраля 2013Общество
1225
Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 февраля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 1 февраля – 799.3000)
100 EUR – 1090.5649 (на 1 февраля – 1083.0515)
10 RUR – 2.6646 (на 1 февраля – 2.6629)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter