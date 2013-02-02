Подозреваемый убил сожительницу и заснул

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, сообщение об убийстве поступило 31 января от родственницы погибшей, которая обнаружила ее труп и спящего в комнате сверстника-сожителя.

Досудебным следствием установлено, что на почве бытовой ссоры, подогретой совместно распитым алкоголем, мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в сторону жертвы.

Подозреваемый задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Балтского РОВД отрыто уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.