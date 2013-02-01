Суд вынес решение об аресте кременчугского депутата

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Полтавской области, суд избрал депутату меру пресечения в виде 2-х месяцев содержания под стражей. Согласно сообщению, подозреваемый может также внести залог в размере 80 тыс. грн и выйти на свободу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 февраля, прокуратура Полтавской области внесла в Жовтневый районный суд г. Полтавы ходатайство об отстранении депутата Кременчугского городского совета, подозреваемого во взяточничестве, от занимаемой должности в группе, которая занималась рассмотрением документов граждан на приватизацию жилых помещений в общежитиях, и избрании ему меры пресечения свободы в виде содержания под стражей.

Ранее прокурор Полтавской области сообщил депутату о подозрении в совершении им преступления по ч. 3 ст. 368 (получение взятки по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно, совмещенное с вымогательством) УК Украины.

По данным прокуратуры, на данное время задокументировано более 10 фактов получения депутатом и его двумя сообщниками взяток на общую сумму около 70 тыс. грн за предоставление разрешений на приватизацию жилых помещений в общежитиях. Проводится досудебное расследование, которое находится на контроле прокуратуры области и Генеральной прокуратуры Украины.