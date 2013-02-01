СМИ: В Ривненской области бесплатный школьный автобус стоит родителям 60 грн

Родители детей утверждают, что с ноября прошлого года сдавали на топливо по 40 гривен в месяц, а теперь - по 60, передает Тиждень.ua со ссылкой на ICTV.

Люди возмущены практикой «кто платит, тот едет», ведь автобус должен бесплатно возить учеников.

Чтобы добраться до учебного заведения, надо идти международной трассе Киев-Чоп, которой через интенсивное движение грузовиков боятся даже взрослые.

Попытки родителей объясниться с директором успеха не принесли.

Требовать деньги за школьный автобус - незаконно, говорят в райотделе образования. А действия директора оправдывают молодым возрастом. Оплачивать школьный автобус чиновники обещают с весны, когда пройдет тендер на топливо.