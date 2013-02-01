Председатель НСЖУ назвал неадекватной оценку свободы слова в Украине «Репортерами без границ»

Об этом Олег Наливайко, президент информационного агентства УНИАН, заявил во время встречи Премьер-министра Николая Азарова с членами Секретариата НСЖУ в УКРИНФОРМе.

"Позавчера "Репортеры без границ" определили для Украины 126 место в рейтинге свободы слова между Алжиром и Гондурасом. Я с большим уважением отношусь к этим странам, имею коллегу в одной из них... По моему мнению, это абсолютно неадекватная оценка украинской свободы слова", - отметил Наливайко.

Он признал, что в Украине во время проведения парламентских выборов было много нарушений, которые повлияли в том числе и на этот рейтинг.

"Однако меня беспокоят два подхода: с одной стороны, подход некоторых коллег, что, вот хорошо, так их опустили, еще бы может вообще нам 200 место надо дать, а с другой стороны - представители власти : мол, не обращайте на это внимания, рейтинги принимают и о них забывают... Но в будущем году мы не должны допустить подобной позиции", - отметил Наливайко.

Напомним, 30 января "Репортеры без границ" отметили ухудшение ситуации со свободой слова в Украине, что отразилось в ежегодном глобальном рейтинге свободы прессы, где Украина в 2013 году заняла 126 место.