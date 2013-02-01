Economist назвал «справедливую цену» доллара в Украине

Национальная денежная единица Украины, гривня, недооценена к американскому доллару, ее справедлива цена составляет 4,35 грн против нынешних более 8 грн.

Об этом свидетельствует обнародованное сегодня исследование британского экономического журнала Economist, который оценивает адекватность стоимости валют на базе сравнительной покупательской способности в разных странах и стоимости бутерброда "БигМак" в сети "Макдональдс".

Согласно принятому в исследовании курсу гривни к доллару, "БигМак" в Украине стоит 2,33 доллара (19 грн) по сравнению с его максимальной стоимостью более 9 долл. в Венесуэле и около 1,7 долл. в Индии, где он стоит дешевле всего.

В США этот бутерброд в начале текущего года стоил 4,4 долл., в Китае – 2,6 долл., в России – 2,4 долл.

В соседней с Украиной Польше "БигМак" стоит 2,9 долл., тогда как в странах зоны единой европейской валюты – 4,9 долл., в Великобритании – 4,25 долл.

Индекс "БигМака" свидетельствует, что валюты около половины из более 60 исследуемых стран недооценены к доллару, а завышенный курс – у 11 государств, лидером среди которых является Венесуэла. Ее национальный боливар, согласно индексу, переоценен почти на 110%.

Самой недооцененной валютой является индийская рупия, которая должна стоить на 60% больше.

Украинская гривня недооценена примерно на 47% на фоне заниженной на 45% стоимости российского рубля и на 30% – польского злотого.

Адекватный курс к доллару, согласно "Индексу БигМака", имеют только 3 страны – Коста-Рика, Чили и Новая Зеландия.

Как сообщал УНИАН, украинские и международные экономисты прогнозируют в текущем году снижение курса гривни. По их прогнозам, к концу года она может подешеветь к доллару на 10-30%.

Американский доллар в гривне стоил меньше всего в начале введения национальной денежной единицы Украины (1993 год) - 1,8 грн/долл. Позже, в 1998 и 2008 годах, произошла девальвация национальной валюты, в результате чего курс доллара к гривне вырос до 8 грн/долл., а на фоне панических настроений населения в начале последнего финансового кризиса четыре года назад стоимость наличного доллара доходила даже до 10 грн.

Справка УНИАН. Журнал Economist создал "Индекс БигМака" в 1986 году, чтобы отслеживать адекватность стоимости национальных валют на базе теории паритета покупательской способности (PPP), согласно которой в конечном итоге все товары во всем мире должны стоить одинаково.

Ряд экономистов считают неадекватной такую оценку курсов, поскольку цена бутерброда не отображает ряда важных факторов, которые не учитываются при определении этого индекса.