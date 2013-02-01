В Киеве весной начнется строительство Храмового комплекса святого Владимира

Об этом УНИАН сообщил главный архитектор проекта Андрей Миргородский. По его словам, скоро начнется строительство объекта.

«Сейчас решается вопрос землеотвода в Киевсовете. К весне должны закончиться все процедуры, связанные с легализацией документов. Первым этапом реализации проекта станет инженерная подготовка, после чего одновременно начнется возведение всех составляющих комплекса. Мы постараемся вести строительство так, чтобы быстрее обеспечить места для купания», - рассказал А.Миргородский.

По его словам, в структуре комплекса предусмотрены две большие раздевалки – мужская и женская, в которых единовременно могут находиться около 100 человек. Выходы из раздевалок будут вести к реке Днепр.

«По лестнице люди смогут спуститься к общей купели. Широкие ступени лестницы будут уходить в воду. Таким образом, одновременно смогут совершить омовение большое количество людей. В центре прибрежной полосы будет размещена отдельная купель, где будут проводиться мероприятия с участием Президента и гостей государства, православных патриархов. Но, в целом это будет общая зона, где все друг друга видят и окунаются сообща», - рассказал А.Миргородский.

После омовения желающие смогут ознакомиться с диарамой, воссоздающей события Крещения на берегах Днепра. На территории комплекса предусмотрены также храм, колокольня, тематическая библиотека, трапезная, художественные иконописные мастерские.

«Киевские склоны – святыня православия, требуют тонкой работы – главное не навредить. Комплекс сверху будет выглядеть в виде креста, лежащего у воды. К комплексу будет удобный подъезд для транспорта. Очень красивый вид на комплекс будет со стороны Днепра, со стороны мостов Левобережья. Он спускается с холмов прямо к воде, его будет хорошо видно. Его композиция отлично вписывается в структуру киевских правобережных храмов", - отметил архитектор.

Говоря о сроках реализации проекта, А.Миргородский полагает, что в случае поддержки государства проект будет реализован за 1,5-2 года.

Вместе с тем он отмечает, что проблем с финансированием не будет, «финансирование будет не государственное, а за счет частной помощи».

«Проект несет в себе объединительную миссию для православных стран, возвращение к истокам, к общей культуре, к общему для всех православных славян Киеву, откуда пошла Земля Русская», - заключает главный архитектор проекта.

Как сообщал УНИАН, идея проекта принадлежит Международной общественной организации «День Крещения Руси». Авторы проекта выражают надежду, что проект будет поддержан главами Украины, России и Беларуси.

МОО «День Крещения Руси» приглашает принять участие в строительстве Храмового комплекса в честь князя Владимира всех желающих.

Международная общественная организация «День Крещения Руси» с 2007 года проводит ежегодные торжества по случаю этого праздника - в Москве, Киеве и Минске.

В 2007 организация получила благословение предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Владимира на постройку первой части будущего крещенского комплекса – храма в честь равноапостольного князя Владимира. В 2010 году на месте будущего комплекса митрополит Владимир освятил первое сооружение храмового комплекса - деревянный храм.

31 октября 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил сбор инициатив и создание международного комитета по подготовке к празднованию Дня Крещения Руси в Украине, России и Беларуси.