Прокуратура отсудила гранитный карьер

Согласно сообщению, прокуратура Житомирской области приняла представительские действия по эффективному использованию недр и отсудила у предприятия право пользования месторождением гранита в Новоград-Волынском районе.

Установлено, что ООО «Каменный берег» еще в 2007 году получило разрешение на пользование недрами для добычи гранита в Гульском месторождении Новоград-Волынского района.

Однако, вопреки требованиям действующего законодательства, предприятие ООО «Каменный берег» до сих пор не начало пользоваться недрами. Это привело к непоступлению ожидаемых налогов в бюджет, а также не были созданы рабочие места.

Прокуратура Житомирской области подала иск в хозяйственный суд о прекращении права ООО «Каменный берег» на пользование недрами. Суд полностью удовлетворил этот иск.