Черкасский горсовет просит Кабмин погасить долг за троллейбус
04:16, 01 февраля 2013Общество
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Черкасский городской совет обратился в Кабинет Министров Украины, Черкасского облсовета и Черкасской облгосадминистрации с просьбой решить вопрос погашения долга коммунальному предприятию "Черкассыэлектротранс" за перевозку льготников в 2012 году.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, соответствующее открытое обращение было принято 31 января на очередной сессии.
По данным КП "Черкассыэлектротранс", за перевозку льготных категорий в городских троллейбусах из госбюджета недофинансировано больше 1 млн 795 тыс. грн. По словам и.о. директора КП "Черкассыэлектротранс" Петра Кучера, в результате недоимки на предприятии возникла задолженность по выплате заработной платы работникам больше 1,5 млн грн. Поэтому предприятие просит изыскать возможность и увеличить объем субвенции на покрытие убытков от перевозок льготников из госбюджета.
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