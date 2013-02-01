Черкасский горсовет просит Кабмин погасить долг за троллейбус

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, соответствующее открытое обращение было принято 31 января на очередной сессии.

По данным КП "Черкассыэлектротранс", за перевозку льготных категорий в городских троллейбусах из госбюджета недофинансировано больше 1 млн 795 тыс. грн. По словам и.о. директора КП "Черкассыэлектротранс" Петра Кучера, в результате недоимки на предприятии возникла задолженность по выплате заработной платы работникам больше 1,5 млн грн. Поэтому предприятие просит изыскать возможность и увеличить объем субвенции на покрытие убытков от перевозок льготников из госбюджета.