Застройщик превратил 16 гектаров киевской земли в свалку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Подольского района Киева.

Как отметили в пресс-службе, Киевсоветом в 2007 году земельный участок на проспекте Правды был передан ООО "Каштановый город" в аренду сроком на 25 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания культурно-рекреационного комплекса.

Вместо этого, как выяснилось, земельный участок вокруг озера находится в запущенном состоянии, частично замусорен бытовым мусором и до сих пор не используется по назначению.

По решению суда договор аренды разорван и ООО "Каштановый город" обязано вернуть киевской общине 16 га земли стоимостью более 10 млн. грн.