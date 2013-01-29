Застройщик превратил 16 гектаров киевской земли в свалку
18:06, 29 января 2013Общество
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Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Подольского района Киева и разорвал договор аренды 16 га земли на проспекте Правды, где находится озеро Синее.
Землю возле озера вернули киевлянам / Фото: guidekiev.com
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Подольского района Киева.
Как отметили в пресс-службе, Киевсоветом в 2007 году земельный участок на проспекте Правды был передан ООО "Каштановый город" в аренду сроком на 25 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания культурно-рекреационного комплекса.
Вместо этого, как выяснилось, земельный участок вокруг озера находится в запущенном состоянии, частично замусорен бытовым мусором и до сих пор не используется по назначению.
По решению суда договор аренды разорван и ООО "Каштановый город" обязано вернуть киевской общине 16 га земли стоимостью более 10 млн. грн.
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