Депутат советует защищать зеленые зоны каким-нибудь громким именем

Об этом народный депутат сказал во время онлайн-конференции, в ходе которой киевляне интересовались, каким образом можно защитить территории Киева от застройки, информирует пресс-служба А.Бригинца.

По его мнению, желательно, чтобы сквер создавался в честь какого-то известного человека.

«Когда есть статус и имя, тогда его легче идентифицировать, и каждое действие вокруг этого сквера получает большую огласку», - заметил А.Бригинец.

При этом народный депутат обратил внимание, что инициатива должна исходить от самих местных жителей, без их обращения политики, общественные организации не смогут помочь в борьбе с застройщиками.

А.Бригинец посоветовал, что в случае, если началась вырубка зеленых насаждений, установка забора или другие действия, характерные для начала строительства, необходимо обратиться к должностным лицам с целью проверить наличие акта обследования зеленых насаждений и разрешения на их снос (ордера); разрешения на установку ограждения, разрешения на строительные работы. В случае их отсутствия или отказа предоставить какие-либо документы, по словам А.Бригинца, нужно немедленно вызывать милицию, государственную экологическую инспекцию, природоохранную прокуратуру.

Также, по словам народного депутата, необходимо определить, отведена ли эта земля городским советом в установленном законом порядке. Для этого необходимо обратиться с запросом в Управление земельных ресурсов горадминистрации, а также по возможности заручиться поддержкой отдельных депутатов (фракции, постоянной комиссии) городского совета.

А.Бригинец заявляет, что готов лично помогать киевлянам в борьбе с застройщиками.