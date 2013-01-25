Депутат советует защищать зеленые зоны каким-нибудь громким именем
Народный депутат от «Батькивщины» Александр Бригинец считает, что киевляне могут защитить свои дворы и зеленые зоны от застройки, инициировав в Киевсовете вопрос о предоставлении этим территориям статуса сквера.
Об этом народный депутат сказал во время онлайн-конференции, в ходе которой киевляне интересовались, каким образом можно защитить территории Киева от застройки, информирует пресс-служба А.Бригинца.
По его мнению, желательно, чтобы сквер создавался в честь какого-то известного человека.
«Когда есть статус и имя, тогда его легче идентифицировать, и каждое действие вокруг этого сквера получает большую огласку», - заметил А.Бригинец.
При этом народный депутат обратил внимание, что инициатива должна исходить от самих местных жителей, без их обращения политики, общественные организации не смогут помочь в борьбе с застройщиками.
А.Бригинец посоветовал, что в случае, если началась вырубка зеленых насаждений, установка забора или другие действия, характерные для начала строительства, необходимо обратиться к должностным лицам с целью проверить наличие акта обследования зеленых насаждений и разрешения на их снос (ордера); разрешения на установку ограждения, разрешения на строительные работы. В случае их отсутствия или отказа предоставить какие-либо документы, по словам А.Бригинца, нужно немедленно вызывать милицию, государственную экологическую инспекцию, природоохранную прокуратуру.
Также, по словам народного депутата, необходимо определить, отведена ли эта земля городским советом в установленном законом порядке. Для этого необходимо обратиться с запросом в Управление земельных ресурсов горадминистрации, а также по возможности заручиться поддержкой отдельных депутатов (фракции, постоянной комиссии) городского совета.
А.Бригинец заявляет, что готов лично помогать киевлянам в борьбе с застройщиками.