Открытие станции «Теремки» могут отложить на три месяца

13:11, 29 января 2013
Общество
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Введение в эксплуатацию станции столичного метро «Теремки» могут отложить на три месяца, то есть ко Дню Независимости.

Попов заявил, что этот год для развития столичного метрополитена будет историческим

Как пишет муниципальная газета “Хрещатик”, об этом заявил председатель КГГА Александр Попов в прямом эфире телеканала «Київ».

Главная причина, по его словам, - проблемы с финансированием.

«Очень важные вопросы - объем и время финансирования. У нас есть два варианта по введению станции в эксплуатацию. Первый, который был для нас особенно приятным, - это подарок Киеву ко Дню города уже полностью работающей не только станции, но и всей линии. И второй вариант - это может быть, например, День Независимости. Это реальные даты, и мы все делаем для того, правительство нам в этом помогает, чтобы мы могли профинансировать в полном объеме данный проект», - отметил он.

По словам А.Попова, строительство одной станции и прокладка 1200 метров путей на сегодняшний день стоит до 800 млн грн.

В то же время А.Попов заявил, что, с другой стороны, этот год для развития столичного метрополитена будет историческим.

“Я убежден, что мы начнем во второй половине года строительство четвертой ветви метрополитена, то есть метро на Троещину. И еще есть амбиция, чтобы мы начали строительство станции «Львівська брама». Я уже говорил о том, что строительство этого выхода займет, минимум, около 2 лет. Кроме того, мы начинаем разрабатывать проектную документацию для метро на Виноградарь, и планируем некоторые другие направления. Я думаю, что этот год будет для развития метрополитена очень интересным», - уверен председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2012 года руководитель КП «Киевметрострой» Владимир Петренко сообщил, что введение в эксплуатацию станции метро «Теремки» в Киеве откладывается приблизительно на полгода - с декабря 2012 года на май 2013 года.

В конце декабря прошлого года А.Попов сказал, что, несмотря на сложности, связанные с формированием городского бюджета, строительство станции метро «Теремки» не будут останавливать и сдадут объект ко Дню города.

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