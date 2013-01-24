На Тернопольщине под тяжестью снега обвалилась крыша в столовой сельской школы

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Козовского райотдела образования Мария Губач.

«Здание, где расположена школьная столовая, было построено еще в 40-х годах прошлого столетия. Балки и шифер крыши не выдержали массы снега, и проломились. В целом, крыша обвалилась, ориентировочно, на площади 50 кв. м, это где-то четвертая часть столовой», – отметила М. Губач.

По ее данным, в момент обвала крыши в столовой уже не было ни детей, ни обслуживающего персонала, травмированных нет.

«Как только потеплеет, мы восстановим перекрытие, там нужно три куба дерева, шифер уже есть. Капитального ремонта не будем делать, поскольку принято решение переместить столовую в другое недостроенное помещение, которое также расположено рядом со школой», – сообщила М. Губач.