На юге и востоке Украины объявлено штормовое предупреждение

На 25-26 января на территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей объявлено штормовое предупреждение.

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Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в этих регионах ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, порывы ветра 17-22 м/с, метели, снежные заносы, в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях также сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, сильный гололед. На дорогах гололедица.

В западных и северных областях существенное снижение температуры воздуха ночью до 16-21° мороза, местами до 24-26°, днем до 10-15° мороза.