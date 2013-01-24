Из-за непогоды без света сидит 201 населенный пункт Украины

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области обесточены 167 населенных пунктов, в Полтавской - 32, в Харьковской - 2.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго.

С целью расчистки поваленных деревьев и доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС привлечены 109 единиц техники повышенной проходимости.

Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 39 передвижных электростанций.