Из-за непогоды без света сидит 201 населенный пункт Украины
08:49, 24 января 2013Общество
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В Украине из-за непогоды остается обесточенным 201 населенный пункт в трех областях.
Из-за непогоды без света сидит 201 населенный пункт Украины
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области обесточены 167 населенных пунктов, в Полтавской - 32, в Харьковской - 2.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго.
С целью расчистки поваленных деревьев и доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС привлечены 109 единиц техники повышенной проходимости.
Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 39 передвижных электростанций.
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