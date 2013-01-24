КОГА: слухи о расширении границ Киева - это провокация

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

«Депутаты Киевского городского совета распространили сообщение о том, что разработан проект землеустройства, которым якобы предусматривается увеличить территорию Киева за счет поселков и районов Киевской области. Сообщаем, что данная информация носит провокационный характер и направлена на популяризацию отдельной фракции в Киевсовете», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в КОГА, вопрос о по поводу территориальных изменений должен подниматься «не в одностороннем порядке политиканов, а с учетом интересов общин».

В то же время в областной госадминистрации проинформировали, что на сегодняшний день созданы рабочие группы на уровне руководителей города Киева и Киевской области, призванные урегулировать вопрос территориальных границ столицы и области в пределах действующего законодательства.

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Как сообщалось, КГГА направила на рассмотрение комиссий Киевсовета проект решения “О согласовании проекта землеустройства относительно установления и изменения черты города Киева”.

Документ предусматривает увеличение территории столицы на 1,389 тыс. га - с 83,585 тыс. га до 84,974 тыс. га.

22 января первый заместитель начальника Главного управления земельных ресурсов КГГА Юрий Кулаковский на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики сообщил, что предложения, касающиеся расширения границ столицы согласовали подавляющее большинство сельских советов, смежных со столицей территорий.

По его словам, проект был разработан еще по поручению тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы, и переговоры с областью продолжаются с 2005 года.

«Очень сложный путь согласования. Поэтому все эти годы проходило согласование с землепользователями, а это 5 районов Киевской области и 39 сельских и поселковых советов. К сожалению, на 100% так и не удалось нам согласовать настоящий документ, и на сегодняшний день есть еще у нас несогласованности», - сказал он.

По словам Ю.Кулаковского, совещания по этому вопросу с участием руководства столицы и области продолжаются. «Но поскольку, в принципе, есть все выводы, часть из них хоть и негативная, но все же мы подготовили проект решения о согласовании этого проекта на сессии Киевсовета для того, чтобы после этого можно было согласовать его в Киевской областной государственной администрации и Киевском областном совете. Но даже если они не дадут положительного вывода, то все-таки принято решение подавать проект в Верховную Раду для утверждения, поскольку уже дальше откладывать нельзя, все знают, сколько произошло за последние годы самозахватов”, - подчеркнул он.

В качестве компромиссного варианта, по словам руководителя столичного земельного управления, области предлагается отдать Киеву остров Великий, где будет построен новый водозабор для столицы, а вместо этого получить земли острова Дикий.

Также Киев предлагает области отдать столице все село Коцюбинское.

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Кроме того, речь идет о передаче в пределы Киева пойменных территорий Днепра возле поселка Гнидын. Это, по данным Ю.Кулаковского, почти 1 тысяча гектаров земли.

“Все предложения область знает. Из 39 сельсоветов не подписали согласования 5 или 6, точно не скажу по памяти”, - добавил Ю.Кулаковский. В числе тех, кто не подписал, он назвал Козинский поселковый совет.