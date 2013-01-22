Киев готовит поглощение пригородного поселка

Об этом УНИАН сообщили в постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики, в которую поступил соответствующий документ, наработанный в КГГА.

По словам председателя этой комиссии Дениса Москаля, проектом предусматривается включение в территорию столицы 2 тыс. 75,7 га земель Киевской области с одновременным исключением из границ Киева и передачи области 686,3 га.

«В частности, в территорию Киева планируется включить поселок Коцюбинское, который с 2008 года дерибанит Беличанский лес. Я в очередной раз подчеркиваю, что утверждение границы столицы сохранит многострадальный Беличанский лес от уничтожения. И призываю Верховную Раду, особенно тех народных депутатов, которые раньше работали в Киевсовете, как можно скорее утвердить новые границы Киева. Это крайне необходимое решение для сохранения 4 тыс. га столичного леса», - сказал Д.Москаль.

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Депутат отметил, что после утверждения Киевсоветом проекта землеустройства относительно установления и изменения границы г. Киева, документ будет передан для согласования в Киевский областной совет и Киевскую областную государственную администрацию и в Верховную Раду для принятия решения об установлении границы столицы.

Экологическая комиссия Киевсовета рассмотрит проект об установлении и изменении границы Киева на специальном заседании 22 января, отмечается в сообщении.