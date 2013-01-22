Комитет Европарламента дал добро на соглашение об упрощении виз с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Украины при ЕС, посол Украины Константин Елисеев приветствовал такое решение комитета.

«Не могу не приветствовать первую положительную новость нового года в отношениях Украина-ЕС – результаты голосования всех политических групп в Комитете по иностранным делам Европейского парламента в поддержку вступления в силу усиленного соглашения об упрощении оформления виз. Это открывает путь для ратификации Европейским парламентом указанного документа в ближайшее время”, - отметил К.Елисеев.

“Своим решением евродепутаты продемонстрировали последовательную поддержку постепенного введения безвизового режима для граждан Украины”, - добавил он.

К.Елисеев также выразил надежду на то, что Верховная Рада Украины и все политические силы украинского парламента вскоре единогласно выступят за ратификацию соглашения.

Согласно процедуре ратификации соглашения в Европарламенте, следующим шагом должно стать рассмотрение соглашения в Комитете по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел, после чего соглашение будет вынесено на ратификацию в сессионный зал Европарламента.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз 23 июля 2012 года.

Изменениями предусмотрено дальнейшие упрощения требований по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощения для технического персонала, который сопровождает журналистов, близких родственников граждан одной из стран ЕС, лиц, сопровождающих тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и пр., лиц, которые едут для участия в международных выставках, симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкие определения, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнерам, женам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу с бизнес-целями.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что пятилетние многократные визы должны выдаваться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, женам, детям и родителям, которые посещают граждан ЕС, живущих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, которые обслуживают журналистов.

Многократные визы сроком действия один год должны выдаваться водителям, которые осуществляют международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, принимающим участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны - члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, принимающих участие в международных выставках и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней на протяжении 180 дней.