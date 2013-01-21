В Киеве автобус № 19 меняет маршрут

С целью улучшения транспортного обслуживания микрорайона Совки, учитывая обращения и пожелания киевлян, с 21 января 2013 года изменена трасса движения автобусов маршрута №19. Об этом сообщают в коммунальном предприятии «Киевпасстранс».

Так, движение автобусов будет организовано от станции метро «Васильковская» до ул. Изюмской по такой схеме:

Станция метро «Васильковская» – ул. Васильковская – ул. Трутенко – Ахтырский переулок – ул. Ахтырская – ул. Каменщиков – ул. Кировоградская – ул. Изюмская (до пер. Красноармейского) – ул. Кировоградская – ул. Каменяров – ул. Ахтырская – ул. Кайсарова – ул. Сумская – ул. Васильковская – станция метро «Васильковская».