В Киеве автобус № 19 меняет маршрут
11:09, 21 января 2013Общество
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«Киевпасстранс» изменил трассу движения автобусного маршрута №19.
В Киеве автобус № 19 меняет маршрут / Схема с сайта Киевпастранса
С целью улучшения транспортного обслуживания микрорайона Совки, учитывая обращения и пожелания киевлян, с 21 января 2013 года изменена трасса движения автобусов маршрута №19. Об этом сообщают в коммунальном предприятии «Киевпасстранс».
Так, движение автобусов будет организовано от станции метро «Васильковская» до ул. Изюмской по такой схеме:
Станция метро «Васильковская» – ул. Васильковская – ул. Трутенко – Ахтырский переулок – ул. Ахтырская – ул. Каменщиков – ул. Кировоградская – ул. Изюмская (до пер. Красноармейского) – ул. Кировоградская – ул. Каменяров – ул. Ахтырская – ул. Кайсарова – ул. Сумская – ул. Васильковская – станция метро «Васильковская».
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