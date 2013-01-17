Одна кипрская фирма перепродала другой Укртелеком

Об этом сказано на официальном сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, сделка произошла 16 января, сумма сделки составила 6,978 млрд грн.

В сайте Нацкомиссии сообщается, что компания UA TelecomInvest Limited (Кипр) была зарегистрирована 8 октября 2012 года.

В Фонде государственного имущества Украины пока отказались уточнить, предоставляло ли ведомство какое-то разрешение на смену собственника ранее приватизированного 92,8% пакета акций "Укртелекома", отметив, что более детальная информация по этому поводу будет распространена ФГИУ в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, ООО «ЕСУ» создано в 2005 году под названием RBScom. В 2006 году, после прихода австрийского инвестиционного фонда EPIC, компания изменила название на EPIC Services Ukraine, или, сокращенно, ESU/ЕСУ (компания полностью принадлежит австрийской компании EPIC). ЕСУ владеет 92,79% акций «Укртелекома». Чистая прибыль «Укртелекома» в 1-м квартале 2012 года составила 5,4 млн грн., доход – 1,9 млрд грн.

В декабре 2012 года компания «ЕСУ», основной акционер «Укртелекома», уменьшила уставный капитал на 10,1 млн грн, или на 0,21%. Решение об уменьшении уставного капитала принято 31 октября 2012 года общим собранием участников ООО "ЕСУ". Согласно решению, после уменьшения уставного капитала ЕСУ собранием утвержден уставный капитал в размере более 4,804 млрд грн. Способ уменьшения уставного капитала – согласно распределительному балансу. Уменьшение уставного капитала проводится в связи с реорганизацией ЕСУ. По данным компании, чистый убыток ООО «ЕСУ» за три квартала 2012 составил почти 559,2 млн грн, главным фактором убыточности компании в 2012 году являются финансовые расходы на выплату процентного дохода по облигациям компании и процентов по кредитам. Доход компании «ЕСУ» (с НДС) за три квартала 2012 года составил почти 155,2 млн грн.