«Укртелеком» через неделю изменит тарифы

В частности, с 21 января будет более чем на 70% повышен тариф на звонки с фиксированной сети компании на сеть мобильной связи дочерней компании «Укртелекома» - ООО "ТриМоб" - с 0,25 грн/мин. до 0,43 грн/мин. (с НДС).

При этом компанией снижен тариф на междугородные звонки на фиксированной сети (с фиксированного на фиксированный телефоны) в рабочие дни с 0,48 до 0,43 грн/мин.

Кроме того, с 0,96 грн/мин. до 1,2 грн/мин. с 21 января повышается тариф на звонки с телекоммуникационной сети фиксированной телефонной связи другого оператора телекоммуникаций при предоставлении услуги через международную станцию «Укртелекома», на сети операторов мобильной связи.

Тарифы на звонки с сети фиксированной связи «Укртелекома» на сети операторов мобильной связи остались неизменными (1,2 грн/мин.), за исключением сети «Голден Телеком» (входит в бизнес-единицу «Вымпелком» в Украине, работает под ТМ «Киевстар»), где тариф снижается с 21 января до 1,08 грн/мин.

С 21 января «Укртелеком» также в 6,25 раза повышает тарифы на дополнительные услуги междугородной телефонной связи по предварительному заказу: вызов абонента по третьему из пяти указанных в заказе номеров (до 3 грн), вызов абонента по четвертому и пятому номерам (до 6 грн), вызов определенного лица (до 6 грн), предоставление разговора в назначенное абонентом время (до 6 грн). В такой же пропорции вырастет и тариф на приглашение в переговорный пункт лица для ведения междугородного телефонного разговора (до 15 грн), тариф на справку о номере телефона в другом населенном пункте (до 9 грн).

«Укртелеком» также с 21 января вводит тарифы на междугородные звонки на сети по предварительному заказу (ранее отсутствовали), которые установлены в размере 3 грн/мин. на фиксированной сети и 3,60 грн на сети мобильных операторов.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (около 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернет (более 1,5 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Доход компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн грн.