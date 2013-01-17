Королевская признала провал пенсионной реформы
Пенсионная реформа доказала свою неэффективность, поскольку сохраняется дефицит Пенсионного Фонда.
Об этом заявила Министр социальной политики Наталья Королевская во время посещения Пенсионного Фонда Украины, сообщает официальный сайт министерства.
«Я считаю, что пенсионная реформа неэффективна. Повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет до 60 кроме негативных последствий ни к чему не привело», - отметила она.
Министр напомнила, что дефицит фонда по итогам 2012 составил более 27,2 млрд. грн. В 2013 году дефицит Пенсионного фонда только запланированы на уровне 21,8 млрд. грн.
«Значительный дефицит Пенсионного Фонда сохраняется в том числе из-за недееспособности проведенной реформы. Также наличие этого дефицита делает невозможным введение второго уровня пенсионной системы. Так дальше продолжаться не может. Поэтому создаем рабочую группу для изменения подходов в работе Пенсионного фонда», - подытожила Наталия Королевская.