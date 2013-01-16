ГПтСУ: постепенно камеры будут везде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове сказал журналистам заместитель начальника управления ГПтСУ в Харьковской области Андрей Лапинский, комментируя заявление оппозиционных депутатов о том, что в Качановской колонии видеонаблюдение установлено только в коридорах.

А.Лапинский подчеркнул, что в Качановской колонии видеонаблюдение установлено на тех объектах, которые являются опасными с точки зрения возможности совершения правонарушений: в дисциплинарном изоляторе, участке временного следственного изолятора, на участке, где содержатся женщины, осужденные к пожизненному заключению, в производственных цехах и во всех шести палатах медицинской части.

“Хочу подчеркнуть, что видеокамеры установлены во всех шести палатах медицинской части”, - сказал он.

А.Лапинский подчеркнул, что в палате Ю.Тимошенко в ЦКБ “Укрзалізниці” видеокамеры установлены для обеспечения безопасности экс-премьера.

“Когда устанавливались камеры, учитывался статус заключенной. На нас ложилось тяжелое бремя обеспечить ее безопасность, обеспечить охрану. Потому было принято такое решение”, - сказал он.

А.Лапинский отметил, что на сегодняшний день в исправительных учреждениях Харьковской области установлено более 300 видеокамер. По его словам, работа по установлению камер видеонаблюдения в исправительных учреждениях области активизировалась только на протяжении нескольких последних лет, ее интенсивность предопределяется уровнем финансирования.

“Постепенно камеры будут установлены везде”, - сказал А.Лапинский.

Он прибавил, что в ходе межведомственного совещания, проходившего в прокуратуре Харьковской области, было принято решение оборудовать камерами видеонаблюдения все палаты больниц Харькова и области, где выделены места для осужденных.

По теме: Женщины-нардепы намерены быть с Тимошенко круглосуточно (заявление)

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат Украины от «Батькивщины» Александра Кужель после посещения Качановской колонии заявила журналистам, что в этом исправительном учреждении камеры видеонаблюдения не установлены в помещениях, где проживают заключенные.

“Ни в одной камере, даже там, где находятся осужденные к пожизненному заключению, нет ни одной камеры наблюдения. Нет ни в душевых, ни в камерах, где они спят, ни там, где они переодеваются. Единственное они следят за коридорами”, - сказала А.Кужель. Она возмутилась тем, что в отношении Ю.Тимошенко нормы уголовно-исполнительного кодекса применяются избирательно.