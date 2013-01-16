Украина готова отправить «Гетьмана Сагайдачного» воевать с пиратами

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, об этом заявил в Брюсселе начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Владимир Замана во время встречи с новоназначенным председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Воздушных сил Франции Патриком де Розье.

Стороны обсудили состояние военного сотрудничества между ВСУ и военными структурами ЕС. Было отмечено успешное выполнение Рабочего плана военного сотрудничества между ВСУ и Советом ЕС в области Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) в 2012 году по определенным приоритетам: расширение формата военно-политического диалога между руководством Вооруженных сил Украины и военных структур Евросоюза, участие в операциях по урегулюванню кризисов под руководством ЕС, достижение взаимосовместимости определенных подразделений ВС Украины для участия в совместных военных учениях, подготовка к привлечению подразделений украинской армии к формированию боевых тактических групп ЕС, а также подготовка специалистов в сфере ОПБО.

«Украина готова направить фрегат “Гетьман Сагайдачний” с вертолетом и досмотровой командой на борту для участия в операции ЕС по противодействию пиратству “АТАЛАНТА” после выполнения задач в операции “Океанский щит” в конце 2013 года», – сказал В.Замана.

По его словам, сейчас продолжается работа по подготовке экипажа и корабля к участию в операции, совместно с МИД Украины прорабатывается соответствующее техническое соглашение.

Председатель Военного комитета ЕС выразил удовлетворение результатами оперативного дежурства сил и средств ВСУ в составе боевой тактической группы ЕС “Хелброк” (Греция, Болгария, Румыния, Кипр).

Украинская сторона информировала о намерении принять участие в формировании БТГ ЕС “Хелброк” в 2014 году, а также о готовности в будущем присоединиться к дежурству в составе других БТГ ЕС, в частности, боевой тактической группы ЕС стран Вышеградской четверки в 2016 году.

Стороны также отметили успешное проведение в ВС Украины уже второго курса ОПБО при содействии Европейского колледжа безопасности и обороны. На данное мероприятие была привлечена широкая аудитория слушателей при минимальных финансовых расходах.

В.Замана выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с новым председателем Военного комитета ЕС и пригласил его посетить Украину с официальным визитом в 2013 году.