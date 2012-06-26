Из Украины выдворили влиятельного «вора в законе»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

По их данным, гражданин Российской Федерации, имеющий уголовную кличку «Осетрина», был задержан в Автономной Республике Крым.

Он является финансистом грузинского преступного сообщества Москвы и поддерживает связи с уголовными авторитетами, которые находятся в местах лишения свободы, говорится в сообщении.

Также, отметили в ГУБОП, «Осетрина» является одним из ближайших сподвижников «вора в законе» Аслана Усояна («Дед Хасан»), который считается самым влиятельным на постсоветском пространстве.

В Украину уголовный авторитет «Осетрина» прибыл с целью налаживания криминальных и коррупционных связей, распространения на территории нашего государства деятельности подконтрольных ему преступных групп и таким образом перераспределения сфер влияния в преступной среде.

Отныне ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года, сообщили в ГУБОП.