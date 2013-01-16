В АП ожидают активизации общественного движения в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на брифинге советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Марина Ставнийчук подчеркнула, что вступление в силу с 1 января 2013 года закона об общественных объединениях открывает новый этап на пути формирования зрелого гражданского общества в Украине.

Она выразила надежду, что предусмотренное в законе упрощение процедуры регистрации общественных организаций увеличит их количество в государстве, а совершенствование механизмов деятельности позволит активизировать деятельность общественных организаций на территории всей страны.

Она сообщила, что после 1 января по новому порядку уже зарегистрированы две новые общественные организации. 5 заявок уже находятся в органах регистрации.

М.Ставнийчук подчеркнула, что закон отвечает европейским подходам к реализации права на объединение в гражданском обществе, а также является выполнением Украиной обязательств, взятых перед вступлением в Совет Европы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «Об общественных объединениях» 22 марта 2012 года.

В соответствии с принятым законом, власти обязаны регистрировать общественные объединения на протяжении семи дней. Регистрация должна осуществляться бесплатно.

В законе расширены возможности общественных объединений заниматься коммерческой деятельностью. В частности, они смогут заниматься ею непосредственно, без создания отдельных подразделений.

Учредителями общественных организаций могут быть граждане Украины, иностранцы и/или лица без гражданства, а также юридические лица.

Закон вступил в силу с 1 января 2013 года.