В Киеве оштрафовали продавца «жучков»

Вступил в силу приговор Соломенского районного суда г. Киева по уголовному делу, которое было возбуждено и расследовано следователями столичного УСБУ. Сбыт специальных технических средств негласного получения информации, запрещенных для продажи и использования в Украине, наладил столичный частный предприниматель.

Злоумышленник продавал спецтехнику, с помощью которой можно осуществлять прослушивание помещений или лиц на большом расстоянии. Потенциальных клиентов делец подыскивал в кругу своих знакомых и через сеть Интернет.

В октябре 2011 года сотрудники СБУ задержали 26-летнего киевлянина при попытке сбыта специальных технических устройств в Печерском районе столицы. 7 средств GSM-прослушивания, которые были закамуфлированы под бытовые устройства, злоумышленник пытался продать более чем за 4 тысяч гривень.

В соответствии с заключениями Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ, изъятые устройства являются спецтехникой негласного получения информации с функциями скрытого аудиоконтроля, и подлежат обязательному лицензированию.

Приговором суда правонарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 (несанкционированное незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины, ему назначено наказание в виде штрафа.