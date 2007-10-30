Задержанный по делу Элита-центра оказался ”не тем”

Задержанный в Санкт-Петербурге Александр ВОЛКОНСКИЙ не имеет отношения к афере компании «Элита-центр» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО, отвечая на вопросы журналистов.

На уточняющий вопрос, почему раньше сообщалось, что это именно тот гражданин, который находится в розыске как организатор жилищной аферы, М.КОРНИЕНКО ответил: «Потому что нас заверяли, что это тот, а затем разобрались с помощью экспертиз и отпечатков пальцев, и оказалось, что это не тот».

В то же время М.КОРНИЕНКО отметил, что, по данным МВД Украины, у гражданина А.ВОЛКОНСКОГО, причастного к афере, есть несколько десятков паспортов на эту фамилию, и поэтому сейчас милиция очень осторожно относится к информации о задержании людей с такими паспортными данными.

Как сообщал УНИАН, вследствие строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в сооружении домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебным следствием установлены факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.

В октябре некоторые СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали Александра ВОЛКОНСКОГО, чье имя и возраст совпадают с паспортными данными человека, объявленного в международный розыск в связи с причастностью к жилищной махинации киевской строительной компании "Элита-центр".

3 октября М.КОРНИЕНКО заявил, что МВД Украины получило подтверждение от российских коллег, что задержанный в Санкт-Петербурге А.ВОЛКОНСКИЙ является человеком, который обвиняется в махинациях компании «Элита-центр».

«Информация сейчас проверяется. Могу сказать, что мы уже получили подтверждение, что это он. Сейчас решается вопрос об экстрадиции», - заметил М.КОРНИЕНКО.