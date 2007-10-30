Ющенко и Бесеску обсуждают ”ряд нерешенных проблем”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Румынии Траян БЕСЕСКУ подчеркивают важность развития двусторонних отношений между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководители двух государств заявили в начале встречи, которая проходит в Бухаресте в рамках официального визита Президента Украины В.ЮЩЕНКО в Румынию.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что отношения между Украиной и Румынией носят стратегический характер, и Украина заинтересована в их дальнейшем развитии.

В свою очередь, Т.БЕСЕСКУ отметил, что между государствами остался ряд нерешенных проблем, но он убежден, что сегодняшняя встреча станет новым шагом к их урегулированию.

После встречи президентов запланировано первое пленарное заседание Украинско-Румынской Совместной Президентской Комиссии, после которого состоится церемония подписания официальных двусторонних документов.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в частности, планируется подписать:

Протокол заседания Украинско-Румынской Совместной Президентской Комиссии,

Украинско-Румынскую Декларацию «Общая Европа – общая память»,

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии об экономическом, промышленном и техническом сотрудничестве,

Протокол о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Украины и Министерством культуры и культов Румынии на 2007-2010 годы.

С украинской стороны участие в заседании, в частности, примут: министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, министр культуры и туризма Юрий БОГУЦКИЙ, министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО, председатель Государственной таможенной службы Александр ЕГОРОВ, председатель Государственной пограничной службы Николай ЛИТВИН, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ, председатель Черновицкой ОГА Владимир КУЛИШ, руководитель Главной службы внешней политики Секретариата Президента Игорь ДИР.