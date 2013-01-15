Из Украины во второй раз выдворили грузинского «вора в законе»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, в декабре 2011 года «Рамаза Кутаисского» уже выдворяли за пределы Украины с запрещением въезда на территорию нашего государства сроком на пять лет.

Невзирая на это, неоднократно судимый 40-летний мужчина снова незаконно прибыл в г. Киев. В Украине он пытался активно влиять на криминогенную ситуацию, и контролировал организованные преступные группы, которые занимаются совершением преступлений имущественного характера – квартирными кражами и кражами из автомобилей.

Работники УБОП ГУ МВД Украины в г. Киеве установили местонахождение «вора в законе», доставили его в аэропорт «Борисполь» и выдворили за пределы Украины.