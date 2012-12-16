С сегодняшнего дня курить на остановках и в ресторанах нельзя

Законом, в частности, запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов в лифтах и таксофонах; в помещениях и на территории учреждений здравоохранения; в помещениях и на территории учебных заведений; на детских площадках; в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и в заведениях физической культуры и спорта; в подъездах жилых домов; в подземных переходах; в транспорте общего пользования, который используется для перевозки пассажиров; в помещениях заведений ресторанного хозяйства; в помещениях объектов культурного назначения; в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений; на стационарно оборудованных остановках маршрутных транспортных средств.

Запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан; в помещениях общежитий; в аэропортах и на вокзалах.

Владелец, уполномоченные им лица или арендаторы соответствующих сооружений или отдельных помещений обязаны отвести специальные места для курения, суммарная площадь которых не должна превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения, которые должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией или другими средствами для удаления табачного дыма.

Штраф для владельцев заведений, в случае нарушения запрета на курение, составляет от одной до десяти тысяч гривен