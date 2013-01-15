Цены на квартиры в Киеве (по районам)

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 384 долл./кв. м, самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 551 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском районе – на 5,74% (115 долл.) – до 2 117 долл./кв. м, Деснянском – на 7,93% (102 долл.) – до 1 388 долл./кв. м, Святошинском – на 13,19% (178 долл.) – до 1 527 долл., Днепровском – на 5,73% (82 долл.) – 1 512 долл., Оболонском районе – на 10,03% (162 долл.) – до 1 777 долл., Голосеевском – на 8,56% (137 долл.) – до 1 737 долл., Соломенском – на 11,90% (168 долл.) – до 1 580 долл., Подольском – на 5,23% (77 долл.) – до 1 549 долл., Дарницком районе – на 7,29% (102 долл.) – до 1 384 долл.

В то же время в Печерском районе стоимость 1 кв. м жилья снизилась на 0,78% (20 долл.) – до 2 551 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», цены на квартиры в новостройках Киева в 2012 году выросли на 2,3% - до 13,48 тыс. грн за кв. м.