Ирина Билык вышла замуж

Певица Ирина Билык и танцор Дмитрий Дикусар стали мужем и женой. Свадебная церемония состоялась в Рио-де-Жанейро, где молодожены провели "медовую неделю". Сначала парочка романтично отпраздновала день рождения Димы, которому 24 октября исполнилось 22 года, а через три дня, 27 октября, они поженились по бразильским традициям. Подробности торжества пока неизвестны, так как пара только сегодня ночью вернулась из свадебного путешествия. Официальной регистрации брака в Украине пока не было, а свадебная церемония в сказочном Рио, как сообщили в одном из загсов столицы, не имеет юридической силы. А узаконят ли брак бразильские молодожены в столичном загсе, в PR-службе артистки пока умалчивают. Напомним, что пара изначально хотела бракосочетатся на Кубе, но в последний момент передумала.

Уже 3 ноября Ирина Билык отправляется в тур по Украине. Первыми слушателями новой программы артистки "Мы будем вместе" станут харьковчане.

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