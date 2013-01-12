Грищенко: есть хороший повод вспомнить XVII век

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом К.Грищенко заявил в связи с 416-й годовщиной со дня рождения выдающегося украинского политического, церковного деятеля, просветителя Петра Могилы.

По словам К.Грищенко, «отмечая 416-ю годовщину со дня рождения великого украинского политического, церковного деятеля, просветителя Петра Могилы, у нас есть хороший повод вспомнить, что Украина не просто была первой в Восточной Европе страной с собственным университетом, но и стала в XVII–XVIII веках источником распространения передовых европейских гуманистических идей по всему региону».

Вице-премьер-министр также напомнил, что именно воспитанники Киево-Могилянской коллегии во главе с Феофаном Прокоповичем стали главными идеологами модернизации по европейскому образцу Российского государства во времена Петра Великого. У них учился и их примером вдохновлялся великий российский просветитель Михаил Ломоносов.

«Отдавая дань памяти Петру Могиле, мы должны глубже посмотреть на миссию Украины в регионе и на континенте», - отметил К.Грищенко.

«Наш успех на пути внедрения во всех сферах жизни европейских принципов и стандартов позволит Украине вновь играть особую роль в регионе Восточной Европы», - отметил вице-премьер-министр.

*** П.Могила - молдавский боярин, украинский политический, церковный деятель, ученый и педагог Речи Посполитой, архимандрит Киево-Печерского монастыря с 1627 года, Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси с 1633 года, экзарх Константинопольского патриарха. Канонизован Церковью в 1996 году.

Петр Могила родился 31 декабря 1596 года (по новому стилю - 10 января 1597 года) в Сучаве, умер 1 (11) января 1647 года в Киеве.