В Черкассах начались джазовые дни

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, фестиваль продлится с 11 по 13 января.

В Черкассы приедут виртуозы из Тарнува (Польша), Москвы, а также из Львова, Симферополя, Сум, Херсона, Николаева, Киева и Днепропетровска. А местные коллективы – биг-бенд Черкасского музыкального училища и «Cherkasy Jazz Quintet» Сергея Крашенинникова – продемонстрируют джаз по-черкасски.

Среди участников фестиваля: «Simply Jazz» feat. Лариса Руденко (Львов), Кирилл Кухаренко и «POZitive ORchestra» (Москва), органное трио Владимира Нестеренко (Москва) «Fusion trio» (Киев–Симферополь), Энвер Измайлов (Симферополь), биг-бенд Владимира Алексеева (Николаев) feat. Антон Мороз (Херсон), «Z Band» Игоря Закуса (Киев), «Funky Hohols Band» (Сумы–Днепропетровск) Юлия Разина и «Jazz Do It» (Севастополь–Днепропетровск) feat. Виктор Никулин (Севастополь) и «Afro Free» (Тарнув, Польша).