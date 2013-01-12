Турфирма "кинула" клиентов на полмиллиона

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша, "по предварительным данным, в настоящее время в правоохранительные органы обратились почти 300 человек, которые оплатили туристической фирме все вместе почти 500 тыс. грн и не получили ни одной путевки для отдыха".

По ее информации, заявления в милицию от потерпевших продолжают поступать. Люди жалуются на одну из туристических фирм, которая не предоставила им путевки, приобретенные по низким ценам.

Все заявления потерпевших туристов, в том числе и поступившие в прокуратуру Житомира, Богунский райотдел УМВД зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований. Начато уголовное производство по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана или мошенничества). Расследование дела продолжается. Процессуальное руководство по делу проводит прокуратура Житомира.

Как стало известно УНИАН из других источников, люди узнали о туристической фирме от знакомых, коллег и близких. Туроператора хвалили за хорошие условия и низкие цены. Этой зимой фирма пообещала клиентам еще и новогодние скидки в размере 30-50%. Такую низкую цену бизнесмены аргументировали тем, что якобы какой-то благотворительный фонд проводит акцию и готов покрыть часть расходов. Именно поэтому пострадавшие начали бронировать путевки на украинские и заграничные лыжные курорты на эти новогодние праздники еще летом прошлого года.