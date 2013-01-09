В Беларуси инфляция составила 21,8%

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, согласно сообщению, продовольственные товары подорожали на 25,1%, непродовольственные – на 10,3%, услуги – на 36,1%.

«В январе 2012 года цены повысились на 1,9%, в феврале – на 1,5%, в марте – также на 1,5%, в апреле – на 1,7%, в мае – на 1,6%, в июне – на 1,8%, в июле – на 1,3%, в августе – на 2,3%, в сентябре – на 1,3%, в октябре – на 1,8%, в ноябре – на 1,7%, в декабре – на 1,4%», - уточнили в Белстате.

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Среди продовольственных товаров значительнее всего подорожали алкогольные напитки (на 62,3%), пшеничная мука (на 43,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 42,2%), животное масло (на 31,1%), картофель (на 25,6%), среди непродовольственных – медикаменты (на 27,8%), письменные принадлежности (на 25,1%), бензин (на 23,3%), велосипеды и мотоциклы (на 14,4%), часы (на 13,8%), ковры и ковровые изделия (на 13,7%), среди услуг – санаторно-оздоровительные (на 89,6%), услуги театров и концертных залов (на 72,1%), по высшему образованию (на 69%), услуги кинотеатров и видеосалонов (на 54,6%).

«Цены производителей промышленной продукции выросли за год на 21%, сельскохозяйственной – на 29,3%, в том числе в растениеводстве – на 62,6%, в животноводстве – на 20,8%. Цены в строительстве увеличились на 35,4%, при этом строительно-монтажные работы подорожали на 42,2%», - сообщили в Белстате.

Напомним, что по итогам 2012 года белорусское правительство рассчитывало удержать инфляцию в пределах 19-22%. В 2013 году инфляцию в Беларуси планируется снизить до 12%.

В 2011 году потребительские цены увеличились на 108,7%. Резкий скачок инфляции в 2011 году был обусловлен почти трехкратной девальвацией белорусского рубля в условиях сохраняющейся высокой зависимости белорусской экономики от импорта.