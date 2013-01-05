У тернопольских тризубовцев провели обыск

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Представители ВО «Тризуб» выражают удивление тем, что следственные действия ведутся накануне Рождества, еще и с утра.

По данным организации, следственные действия связаны с уголовным делом по иску активиста тернопольской организации КПУ Вениамина Прошкина. В августе 2012 года члены «Тризуба» применили к нему слезоточивый газ. Он по этому поводу подал иск в суд, а в декабре, когда В.Прошкин шел на судебное заседание, перед Тернопольским горрайсудом неизвестные облили его красной краской.

Сам В.Прошкин связывает все провокации с «тризубовцами».