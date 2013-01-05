В Крыму объявлено штормовое предупреждение
11:52, 05 января 2013Общество
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Крымское управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям объявило штормовое предупреждение на полуострове на сегодня из-за возможного ухудшения погоды.
Снег пришел в Крым
Как сообщает пресс-служба ведомства, 5 января в Крыму местами ожидается налипание мокрого снега и ветер скоростью до 20 м/с.
”Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в работе транспорта, обрывами линий электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций”, - говорится в пресс-релизе.
Спасатели просят крымчан соблюдать основные правила безопасности.
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