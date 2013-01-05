8-летнему мальчику петарда оторвала палец

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в селе Стецковка Сумского района Сумской области из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями 8-летний ребенок получил тяжелую травму.

Выяснилось, что парень приобрел петарды на одном из рынков г. Сумы и решил испытать их дома. Не зная правил безопасности, он зажег одну из них и зажал в руке. В результате взрыва ребенку оторвало палец левой руки. Пострадавший госпитализирован в Сумскую областную детскую клиническую больницу.