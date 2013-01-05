Азаров: Если мы сумели провести Евро-2012, то детское Евровидение проведем

Об этом он заявил во время встречи с победительницей международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2012» Настей Петрик, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

По его словам, после победы на детском Евровидении-2012 Н.Петрик следующий конкурс должна принять именно Украина. Соответствующая заявка будет рассмотрена до конца января текущего года.

Н.Азаров отметил, что предлагает создать Общественный совет, который бы занимался вопросами подготовки к проведению конкурса при поддержке государства. При этом он обратился к известному украинскому дизайнеру Дианe Дорожкиной, которая присутствовала на встрече вместе с Настей, с просьбой представить предложения по составу Совета, а также подумать над привлечением к организации проведения конкурса меценатов.

«Безусловно, государство будет поддерживать проведение в Украине детского Евровидения, но вместе с этим, было бы очень хорошо пригласить к этому процессу меценатов, творческую интеллигенцию, людей, которые финансово могут помочь организовать конкурс на высоком уровне», - заявил премьер-министр.

Он отметил, что правительство готово уже через пару недель рассмотреть предложения по проведению в Киеве международного детского конкурса и принять соответствующее решение. «Мы рассмотрим эти предложения на заседании Правительства и примем решение. Мы определимся с тем, что требуется от государства, и будем проводить. Если мы сумели провести чемпионат мира (видимо, Европы. - УНИАН) по футболу Евро-2012, то детское Евровидение-2013 - мы тоже сумеем», - подчеркнул Н.Азаров.

«Украинцы - очень песенная нация. Наша задача поддержать, помочь, создать условия для развития талантов», - считает глава правительства.

Премьер-министр от имени правительства поблагодарил Д.Дорожкину, которая все это время помогала сестрам Петрик костюмами, за огромную поддержку молодых талантов. «Пример такого отношения, помощи и меценатства требует оценки со стороны правительства и широкого распространения в Украине. Хотелось, чтобы в нашей стране было больше людей, которые бы помогали талантам, а мы, в свою очередь, готовы это поддерживать», - добавил Н.Азаров.