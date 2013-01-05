Харьков лишают дешевого бензина

Представители государственного органа запретили торговлю 3-мя видами бензина, оставив в продаже только дизельное топливо, сообщает корреспондент ТСН. Проверка на АЗС продолжается с 15:00 пятницы, 4 января, до глубокой ночи - уже субботы, 5 января. Налоговики посетили объект с документами, которые содержат претензии к качеству топлива. Речь идет о якобы содержании в бензине вредных примесей, а также якобы отсутствии у продавца надлежащих сертификатов качества. Аргументы представителей сети ANP работниками налоговой милиции во внимание не принимаются.

Зато продавцам было продемонстрировано решение суда, согласно которому бензин должен быть арестован. В документе говорится о 50 тоннах топлива. В настоящее время продолжается откачка топлива из резервуаров АЗС в бензовозы. Ими бензин должны вывезти с территории заправки до места временного хранения.

Атаки налоговой на заправках ANP, "Авиас" и "Укрнафта" синхронно происходят сразу в нескольких областях Украины. Эксперты рынка предполагают, что таким образом конкуренты пытаются уничтожить продавцов качественного и дешевого топлива украинского производства - с Кременчугского НПЗ.

По состоянию на 4 января стоимость литра бензина А-95 на упомянутых сетях составляла 10,90 грн, тогда как у конкурентов цена была значительно выше: 11,29 грн (сети WOG и ОККО), 11,10 (Лукойл), 11,09 ( ТНК-ВР) и 11,32 (Shell). Подобное соотношение характерно и для других типов бензина. В частности, 80-й бензин на АЗС WOG и ОККО продается по 10,69 грн, "Лукойле" - 10,50 грн, тогда как на заправках ANP, «Авиас» и «Укрнафта» его можно приобрести по 10,30 грн.