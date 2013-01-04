У Богатыревой говорят, что развелось слишком много диетических добавок

В Министерстве здравоохранения обеспокоены активизацией теле- и радиорекламы диетических добавок, и предупреждают рекламодателей о нарушении требований национального законодательства, которое запрещает рекламу пищевых продуктов для специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок без предварительного согласования ее текста с центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

”В Министерство здравоохранения продолжают поступать обращения граждан относительно возможных неправомерных действий лиц, реализующих диетические добавки, реклама которых транслируется в эфире радиокомпаний, телерадиокомпаний и тому подобное”, - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что в соответствии со статьей 8 Закона Украины ”О рекламе” распространители рекламы не могут распространять рекламу, если в соответствии с законодательством рекламируемые виды деятельности или товары подлежат обязательной сертификации или же их производство или реализация требует наличия соответствующего разрешения, лицензии, а рекламодатель не предоставил распространителю рекламы копий такого сертификата, разрешения, лицензии, засвидетельствованных в установленном порядке.

”Законом Украины ”О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” медицинская практика отнесена к виду хозяйственной деятельности, которая требует лицензирования. С целью предотвращения введения в заблуждение населения во время рекламы, которая направлена на применение методов профилактики, диагностики, лечения болезней, содержит в тексте медицинский диагноз, название лекарственного средства или другие намеки на медицинские услуги, просим требовать от лиц, подающих документы на такую рекламу, лицензию Минздрава Украины на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике”, - объяснили в Минздраве.

В пресс-службе также напомнили, что согласно законодательству, в рекламе пищевых продуктов для специального диетического потребления и диетических добавок запрещается использовать высказывания относительно возможного лечебного действия, снятия боли, письма благодарности, признания, советы, если они связаны с лечением или облегчением условий хода заболеваний, а также ссылки на такую информацию, а также высказывания, которые влекут или способствуют возникновению ощущения негативного психологического состояния.