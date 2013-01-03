Новый министр обещает спросить украинцев, готовы ли они показать доходы

Вопрос введения в Украине всеобщего декларирования будет обсуждаться с привлечением экспертов и общественности, несмотря на то, что сама по себе эта инициатива является современной и отвечает общеевропейским тенденциям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием правительства заявил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Это современная идея, но она должна быть вынесена на обсуждение. Это касается каждого и надо найти наиболее оптимальный вариант (введения декларирования доходов - УНИАН)», - сказал А.Клименко.

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По его словам, схема обсуждения всеобщего декларирования будет такой же, какую в свое время использовали специалисты Госналогслужбы во время работы над проектом закона о трансфертном ценообразовании, который по плану будет вынесен на обсуждение Верховной Рады уже в январе. В этой связи А.Клименко заверил, что без обсуждения с налогоплательщиками инициатива введения всеобщего декларирования доходов принята не будет.

Как сообщал УНИАН, о готовности к введению всеобщего декларирования Госналогслужба, которая вскоре войдет в состав новосозданного министерства доходов и сборов, была готова еще в октябре 2012 года. Вместе с тем, министр доходов и сборов А.Клименко обращал внимание, что практика всеобщего декларирования доходов может быть введена в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере.

На данный момент в Украине идет кампания декларирования доходов согласно действующему законодательству. Декларации о доходах органы Госналогслужбы будут собирать до 1 мая 2013 года.

На 1 июля 2012 года в органы ГНСУ декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.