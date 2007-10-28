Милиция изъяла у безработного киевлянина 970 таблеток “экстази”

В Печерском районе города Киева задержан 36-летний местный житель, без постоянного места работы, из автомашины которого изъято 970 таблеток “экстази”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины.

Всего за сутки за преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ задержан 121 человек, у которых изъято 23,7 кг наркотических средств.