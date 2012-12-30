Эколог: "закон Мирошниченко" позволит изымать лес в интересах бизнеса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на пресс-конференции в Киеве.

По словам заместителя председателя Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Алексея Василюка, в последние месяцы года Верховная Рада проголосовала три новых закона в природоохранной сфере. «Главный из них, так называемый «закон Мирошниченко» (представитель фракции ПР Юрий Мирошниченко – УНИАН). Что данные законы значат для Украины? В действительности они разрешают изымать леса и любые природные территории для нужд, необходимых инвестору. И главное, они создают новые условия, в которых вся Украина, и Киев, в том числе начнут жить в плане охраны окружающей среды в будущем году», - сказал эколог.

По его словам, в частности, закон Ю.Мирошниченко отменил согласование, которое выдавало Министерство природы.

«Если раньше мы говорили, что есть экологическая экспертиза или согласование Минприроды, то сейчас Минприроды ничего не должно согласовывать. Более того, Минприроды вообще не имеет своих территориальных органов: до 17 января, если я не ошибаюсь, все они будут расформированы и больше ни в Киеве, ни в другой области не будет управления охраны окружающей среды. Кто будет заниматься заповедными объектами, следить за соблюдением экологического законодательства в любой административной единице в Украине в 2013 году – неизвестно. На сегодняшний день считаем, что это колоссально увеличит если не коррупцию, то «беспредел»», - отметил А.Василюк.

Справка УНИАН. 16 октября 2012 г. ВР приняла закон № 5456-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об оптимизации полномочий органов исполнительной власти в сфере экологии и природных ресурсов, в том числе на местном уровне». В соответствии с законом, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям от территориальных органов Министерства экологии и природных ресурсов передается ряд полномочий в области экологии и природных ресурсов.